Старые песни на новый лад. Критик о внезапной популярности каверов

«Группы «Алиса», «Калинов мост» регулярно выпускают новые альбомы, но все равно для большинства поклонников они остаются авторами «Девочки летом», «Сибирского марша», «Все это рок-н-ролл», «Дождь». Я не буду оскорблять публику этих достойных групп, конечно на концерты ходят люди, которые прекрасно осведомлены о новых пластинках. Но концертная публика - это меньшая часть поклонников, а в основном любят и знают эти группы по старым песням. Сталкиваясь с такой ситуацией плачевной, музыканты думают: зачем я буду делать новое?» - отметил он.

Известно, что большие потрясения, как положительные, так и отрицательные, провоцируют культурные и музыкальные всплески. Коронавирус может стать таким потрясением, но пока об этом говорить рано, говорит Ступников. В полной мере о влиянии пандемии на творчество можно будет рассуждать после того, как снова по всему миру разрешат концерты и гастроли, а в России хотя бы увеличат разрешенную квоту на заполнение залов с 50 до 75%, добавил музыкальный критик.

Пока Министерство культуры не дает однозначного ответа по снятию или смягчению ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Накануне глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко выразила не уверенность в том, что к лету допустимая заполняемость кинозалов будет увеличена до 75%.

