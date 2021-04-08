Старые песни на новый лад. Критик о внезапной популярности каверов
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН объяснил любовь публики и музыкантов к старым песням в новой оболочке.
Ряд артистов с мировыми именами готовятся или уже представили свои старые-новые альбомы. Стинг выпустил пластинку «Дуэты», в которой перепел при участии именитых музыкантов свои старые хиты. Моби заявил дату выхода альбома с симфоническим оркестром, в который войдут его популярные песни из нулевых годов.
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН объяснил, почему люди готовы слушать уже хорошо известные им песни.
«Причины потребления этого вторсырья действительно стоят очень глубокого осмысления. Первая причина кроется в общем кризисе в музыке. Сейчас во всем наблюдается некий застой и музыке просто некуда развиваться, не на что реагировать, мы пережевываем в культуре в целом и в музыке в частности одну и ту жвачку бесконечную, - это один процесс», - сказал он.
По мнению Ступникова, вторая причина противоречит первой, но при этом они каким-то странным образом все же уживаются вместе.
«Информации стало очень много, есть некое перенасыщение и поэтому даже те музыканты, которые стараются делать новую музыку, они сталкиваются с полной не востребованностью и не благодарностью за то, что они делают», - продолжил собеседник агентства.
В доказательство своих слов музыкальный критик привел в пример востребованные и популярные на российском рынке группы.
«Группы «Алиса», «Калинов мост» регулярно выпускают новые альбомы, но все равно для большинства поклонников они остаются авторами «Девочки летом», «Сибирского марша», «Все это рок-н-ролл», «Дождь». Я не буду оскорблять публику этих достойных групп, конечно на концерты ходят люди, которые прекрасно осведомлены о новых пластинках. Но концертная публика - это меньшая часть поклонников, а в основном любят и знают эти группы по старым песням. Сталкиваясь с такой ситуацией плачевной, музыканты думают: зачем я буду делать новое?» - отметил он.
Известно, что большие потрясения, как положительные, так и отрицательные, провоцируют культурные и музыкальные всплески. Коронавирус может стать таким потрясением, но пока об этом говорить рано, говорит Ступников. В полной мере о влиянии пандемии на творчество можно будет рассуждать после того, как снова по всему миру разрешат концерты и гастроли, а в России хотя бы увеличат разрешенную квоту на заполнение залов с 50 до 75%, добавил музыкальный критик.
Пока Министерство культуры не дает однозначного ответа по снятию или смягчению ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Накануне глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко выразила не уверенность в том, что к лету допустимая заполняемость кинозалов будет увеличена до 75%.
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