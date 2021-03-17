Нытье под западные биты. Что придет на смену рэпу?
Руководитель отдела A&R Sony Music Entertainment Russia Григорий Юлкин в интервью НСН рассказал, какими будут новые хиты в России
Накануне в США прошла церемония вручения премии «Грэмми». В массе своей треки, получившие статуэтки, были из жанра рэп и R&B. Например, Бейосне выиграла в номинациях «лучшая рэп-песня» и «лучшее R&B исполнение». Билли Айлиш и песня «Everything I Wanted» стали лучшими в номинации «Запись года».
Меган Пити стала первой женщиной-рэпером, получившей «Грэмми» в номинации «лучший новый исполнитель». Все это показывает востребованность рэпа как музыкального жанра.
В России же, наоборот, наблюдается снижение ажиотажа вокруг рэпа и хип-хопа. Руководитель отдела A&R Sony Music Entertainment Russia Григорий Юлкин в интервью НСН рассказал, что сейчас на первый план у нас в стране выходит поп-музыка.
«После такой андеграундной относительно тяжелой музыки, рэп - это все-таки такое направление, нельзя сказать, что оно не для всех, но непростое. Обычно слушают «лайт» вариант: что-то побеззаботнее, полегче, поинтереснее», - отметил он.
По его словам, текстовая нагрузка, характерная для рэпа и хип-хопа, в новой «лайтовой» музыке снижается.
«На мой взгляд, сейчас идет направление поп, но при этом легкий: переживания, эмоции, такой молодежный поп. И тексты все очень легкомысленные. Ну, как в русской музыке: пострадать и поныть надо, это мы обожаем и любим, и в этом смысле тексты не усложнены: веселье, либо страдание у нас все очень рядом по смысловой нагрузке», - продолжает собеседник агентства.
Еще одним популярным направлением, по словам руководителя отдела A&R Sony Music Entertainment Russia, становятся каверы, но «не просто перепевка чьих-то песен, а полностью переделанная композиция». В пример Юлкин привел молодого казахстанского композитора Mona Songz (Манарбек Жуматай), который сделал свою версию на песню Валерия Меладзе «Салют, Вера»
По мнению руководителя отдела A&R Sony Music Entertainment Russia Григория Юлкина, музыка в России во многом циклична и сейчас заново пошла на круг, когда в моде очень легкий рок, как когда-то была в моде группа «Звери», но при этом еще сильнее снижается и текстовая нагрузка в песнях.
Однако, Юлкин уверен, что назвать одно конкретное направление, которое станет популярным сейчас нельзя. Россия всегда будет огладываться на западные музыкальные тенденции, и видимо, совместит в себе всё: и бит, традиционный для рэпа, и тренды в популярной музыке, и гитарные рифы, характерные для легкого рока.
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