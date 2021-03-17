Нытье под западные биты. Что придет на смену рэпу?

Накануне в США прошла церемония вручения премии «Грэмми». В массе своей треки, получившие статуэтки, были из жанра рэп и R&B. Например, Бейосне выиграла в номинациях «лучшая рэп-песня» и «лучшее R&B исполнение». Билли Айлиш и песня «Everything I Wanted» стали лучшими в номинации «Запись года».

Меган Пити стала первой женщиной-рэпером, получившей «Грэмми» в номинации «лучший новый исполнитель». Все это показывает востребованность рэпа как музыкального жанра.

В России же, наоборот, наблюдается снижение ажиотажа вокруг рэпа и хип-хопа. Руководитель отдела A&R Sony Music Entertainment Russia Григорий Юлкин в интервью НСН рассказал, что сейчас на первый план у нас в стране выходит поп-музыка.

«После такой андеграундной относительно тяжелой музыки, рэп - это все-таки такое направление, нельзя сказать, что оно не для всех, но непростое. Обычно слушают «лайт» вариант: что-то побеззаботнее, полегче, поинтереснее», - отметил он.