Григорий Лепс и Ирина Аллегрова зазвучали в стиле хардкор

Также ROCK PRIVET свою новинку уже по традиции сопроводили видеоклипом, ролик на видеохостинге YouTube уже набрал более сотни тысяч просмотров.

Поклонники коллектива в комментариях под видео пишут, что теперь и «Шарманку» Николая Баскова готовы слушать.