Григорий Лепс и Ирина Аллегрова зазвучали в стиле хардкор

Группа ROCK PRIVET представила свою версию песни Григория Лепса и Ирины Аллегровой «Я тебе не верю». Теперь популярные в Сети каверщики положили известный текст на песню «Sleepwalking» британского коллектива Bring Me the Horizon, который играет в стиле постхардкор.

Также ROCK PRIVET свою новинку уже по традиции сопроводили видеоклипом, ролик на видеохостинге YouTube уже набрал более сотни тысяч просмотров.

Поклонники коллектива в комментариях под видео пишут, что теперь и «Шарманку» Николая Баскова готовы слушать.

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Музыкальные эксперты, к слову сказать, утверждают, что кавер-коллективы в ближайшем будущем завоюют большую аудиторию в России и займут лидирующие строчки различных хит-парадов. В частности, об этом в интервью НСН рассказал руководитель отдела A&R Sony Music Entertainment Russia Григорий Юлкин. По его словам, кавер-группы и исполнители, претендуют на то, чтобы затмить популярность сегодняшних рэп-героев.

Группа ROCK PRIVET сейчас находится в туре. Ближайшие концерт состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге. В Москве коллектив выступит 17 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыМузыка
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