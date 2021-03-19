Стинг перепел «Englishman in New-York» в стиле афропоп

Стинг сегодня представил свой новый альбом дуэтов «Duets». Пока релиз выпущен только на CD и виниле. В пластинку вошло 17 песен, которые Стинг записал с Эриком Клэптоном, Шэгги, Мэри Джей Блайдж, Хулио Иглесиасом, Херби Хэнкоком и многими другими.

В день релиза физических носителей альбома Стинг сделал премьеру и в Сети, выпустив сингл «Englishman / African in New York» и клип на него. Это версия одного из его главных хитов, записанная вместе Shirazee в стиле афропоп.

Певец Shirazee родился в Бенине, жил в Гане, Париже, Южной Африке, Атланте и, наконец, Нью-Йорке. Он владеет шестью языками. В 2020 году вышел его дебютный мини-альбом «Lost».

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Фото: YouTube/Sting
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