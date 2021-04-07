Минкультуры: прогнозы по увеличению квоты на заполняемость залов до 75% преждевременны
Глава департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко выразила не уверенность в том, что к лету допустимая заполняемость кинозалов будет увеличена до 75%.
По ее словам, не стоит испытывать иллюзий и насчет 100% заполняемости кинозалов к лету. Она отметила, что та статистика распространения коронавирусной инфекции, которая есть сейчас, не позволяет говорить и о 75% квоте для залов кинотеатров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большую часть ограничительных мер могут отменить уже к маю.
Сейчас в столице концертные площадки, театральные и кинозалы можно заполнять на 50%, с сохранением «шахматной» рассадки зрителей и соблюдением социальной дистанции.
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