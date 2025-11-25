Он также отметил, что в отличие от некоторых артистов, которые отказываются исполнять на концертах всеми любимые хиты, он делает это с удовольствием и вместе с залом.

«Фирменный элемент наших шоу заключается в том, что я на сцене точно такой же, как и в жизни. Никак не меняюсь. Я общаюсь с людьми на равных, мне все равно, губернатор ко мне пришел или директор завода. Людям нравится, что я без короны, без звезды, как говорят. Я живу, а не показываю себя на сцене как многие артисты. Я веду себя с гостями концертов как с закадычными друзьями, с которыми не виделись 35 лет. Я не разделяю происходящее на артиста и слушателя. Мы все равны. Я не выпускают в год по 10 новых песен. Дай Бог, чтобы в полтора года хоть одна песня вышла. Соответственно, когда приезжаем на корпоратив, на выступление, люди эту новую песню уже знают. Хиты мы всегда поем, хиты все ждут. Некоторые артисты говорят, что устали петь старое, что не будут исполнять на концерте что-то старое. Мы — нет. Я на сцене 30 лет. Конечно же, все просят хиты. Мы их поем вместе с залом», — добавил Шура.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в России стало гораздо меньше корпоративов, если сравнивать показатели доковидных времен, также стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы.

