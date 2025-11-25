Певец Шура поспорил с Лепсом о стремлении зарабатывать в декабре
Если артист популярен, то он востребован весь год, поэтому не стоит хвататься за все корпоративы в декабре, сказал НСН певец Шура.
Народный артист России Григорий Лепс ранее заявил, что в декабре артистам нужно работать, так как это хлебный месяц, а если есть возможность заработать деньги, то этой возможностью надо пользоваться. Продюсер Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Шура стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2025 году. Сам артист отметил, что не хватается за все возможные выступления в декабре, так как востребован в течение всего года.
«У нас все расписано не только на декабрь, но и на январь-май. Если человек популярен, то он популярен весь год. Я не считаю, что в декабре надо убиться ради зарабатывания денег. У меня совсем другая позиция. Я не хватаюсь за каждый концерт. За все предложения в декабре хватается тот артист, который не востребован. У нас спрос сам получается, мы не рвемся за большим количеством концертов. Последние годы популярность растет, и дома сидеть уже не получается», — поделился певец.
По его словам, новый виток популярности артистов из 90-х можно объяснить тем, что вся современная музыка — жвачка, а треки из прошлого наполнены смыслом.
«Новый виток популярности мы объясняем кропотливым трудом. За последние два-три года мы поставили большое шоу. У нас 15 человек на сцене — только музыканты. Мы работали над тем, чтобы меня узнали по-другому. Мы показали шоу, новые образы, целый бэнд. Поэтому пошел спрос. Плюс я участвую в знаковых проектах на федеральных каналах. Кроме того, я думаю, что музыка закольцована. Это даже не мода на 90-е. Просто когда я писал эти песни, я немного обогнал время. Современная музыка — два прихлопа, три притопа. Это жвачка, которую пожевал и выплюнул. Все устали от однодневных артистов, которые что-то промямлили, и завтра же исчезли. Раньше ко мне на концерты ходили в основном люди 40+, сейчас же очень много молодежи. Молодежь слушает тексты, в которых есть смысл. Такие тексты им близки», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что в отличие от некоторых артистов, которые отказываются исполнять на концертах всеми любимые хиты, он делает это с удовольствием и вместе с залом.
«Фирменный элемент наших шоу заключается в том, что я на сцене точно такой же, как и в жизни. Никак не меняюсь. Я общаюсь с людьми на равных, мне все равно, губернатор ко мне пришел или директор завода. Людям нравится, что я без короны, без звезды, как говорят. Я живу, а не показываю себя на сцене как многие артисты. Я веду себя с гостями концертов как с закадычными друзьями, с которыми не виделись 35 лет. Я не разделяю происходящее на артиста и слушателя. Мы все равны. Я не выпускают в год по 10 новых песен. Дай Бог, чтобы в полтора года хоть одна песня вышла. Соответственно, когда приезжаем на корпоратив, на выступление, люди эту новую песню уже знают. Хиты мы всегда поем, хиты все ждут. Некоторые артисты говорят, что устали петь старое, что не будут исполнять на концерте что-то старое. Мы — нет. Я на сцене 30 лет. Конечно же, все просят хиты. Мы их поем вместе с залом», — добавил Шура.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в России стало гораздо меньше корпоративов, если сравнивать показатели доковидных времен, также стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы.
