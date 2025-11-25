Минобороны РФ запустило ракету «Ангара-1.2»
Боевой расчёт космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ осуществил успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет RT.
Уточняется, что ракета была запущена 25 ноября с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами был осуществлён в интересах Минобороны РФ», - говорится в сообщении.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и 1000 аппаратов в следующие 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
