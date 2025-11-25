Экс-министр экономики Нечаев рассказал, к чему привел крепкий рубль
Переукрепленный рубль сдерживает инфляцию, но не дает экспортерам развиваться, а новые налоги тормозят китайскую экспансию, заявил НСН экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Финансовые власти вынуждены искать компромисс относительно стоимости национальной валюты, слишком слабый рубль приведет к инфляции, которая скажется не только на уровне жизни граждан, но и инвестиционном процессе, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава РСПП Александр Шохин попытался убедить Минфин ослабить рубль. На форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» он предупредил, что «чересчур крепкий рубль» (сейчас это 79 рублей за доллар) снижает возможность получения экспортных доходов, которые уже снизились на 20% больше плана, и всё это мешает технологическому развитию. Министр финансов Антон Силуанов посчитал настрой бизнеса «слишком пессимистичным».
Финансовые власти вынуждены искать разумный компромисс между интересами бюджета экспортеров и борьбой с инфляцией, полагает Нечаев.
«Экспортно-ориентированный бизнес действительно не зарабатывает прибыли из-за того, что рубль крепче, чем прогнозировали многие эксперты и чем было заложено бюджет. В этом смысле я не могу поверить, что Силуанов категорически не согласен с идеей ослабления рубля, потому что это дополнительные доходы для бюджета. Скорее здесь пессимизм должен был выразить Центральный банк, потому что ослабление рубля - это дополнительный сильный фактор инфляции. С учетом того, что параллельный импорт и так стал дороже (чем был прямой), но в условиях ослабления рубля он становится еще дороже. А поскольку во многих секторах экономики, в том числе в потреблении, доля импорта остается значимой, это становится сильным дополнительным фактором инфляции. Здесь финансовым властям и нужно искать компромисс, потому что все едины в том, что инфляция вредна не только для уровня жизни, но и для инвестиционного процесса», - считает бывший министр.
Вместе с тем Нечаев уверен, что рубль сейчас слишком крепкий и уже в 2026 году произойдет его ослабление.
«Пока все сходятся во мнении, что все-таки рубль переукреплен и к концу года произойдет небольшое ослабление. И в следующем году, в том числе в новом бюджете, заложено ослабление рубля, правда не такое сильное, как закладывалось год назад», - отметил экономист.
Согласился Нечаев и с тем, как отметил глава РСПП, что из-за роста налогов в стране наступила «инвестиционная пауза» и все ниши заполняют китайские производители.
«Повышение НДС и утильсбора и те новые сборы, которые вводятся, это для бизнеса, особенно для профильных секторов, крайне болезненны и опасны. Пока наиболее зримый результат китайской экспансии - автомобильный рынок, где китайские производители стали монополистами. Более того, ходят слухи, что «АвтоВАЗ» прекратит производить оригинальные автомобили и перейдет на сборку китайских, как это уже произошло с «Москвичем». В целом уже порядка 13 тысяч китайских компаний работает в России. При этом Россия интересна Китаю в основном как рынок сбыта того, что не находит сбыта на западных рынках, и как поставщик сырья по льготным ценам. То, что будет массовый перенос китайского производства в Россию, вызывает сомнения, потому что пока китайский рынок труда более привлекательный», - добавил экс-министр экономики.
Доллар к концу декабря опустится ниже 75 рублей, заявил ранее НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
