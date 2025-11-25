Финансовые власти вынуждены искать компромисс относительно стоимости национальной валюты, слишком слабый рубль приведет к инфляции, которая скажется не только на уровне жизни граждан, но и инвестиционном процессе, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Глава РСПП Александр Шохин попытался убедить Минфин ослабить рубль. На форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» он предупредил, что «чересчур крепкий рубль» (сейчас это 79 рублей за доллар) снижает возможность получения экспортных доходов, которые уже снизились на 20% больше плана, и всё это мешает технологическому развитию. Министр финансов Антон Силуанов посчитал настрой бизнеса «слишком пессимистичным».

Финансовые власти вынуждены искать разумный компромисс между интересами бюджета экспортеров и борьбой с инфляцией, полагает Нечаев.

«Экспортно-ориентированный бизнес действительно не зарабатывает прибыли из-за того, что рубль крепче, чем прогнозировали многие эксперты и чем было заложено бюджет. В этом смысле я не могу поверить, что Силуанов категорически не согласен с идеей ослабления рубля, потому что это дополнительные доходы для бюджета. Скорее здесь пессимизм должен был выразить Центральный банк, потому что ослабление рубля - это дополнительный сильный фактор инфляции. С учетом того, что параллельный импорт и так стал дороже (чем был прямой), но в условиях ослабления рубля он становится еще дороже. А поскольку во многих секторах экономики, в том числе в потреблении, доля импорта остается значимой, это становится сильным дополнительным фактором инфляции. Здесь финансовым властям и нужно искать компромисс, потому что все едины в том, что инфляция вредна не только для уровня жизни, но и для инвестиционного процесса», - считает бывший министр.