30 галерей примут участие в ярмарке графики «Обертон»

Ярмарка графики «Обертон» пройдет в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР в Москве с 5 по 7 декабря. В ней примут участие 29 российских галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока, а также специальный новогодний проект от Pogodina Gallery.

Экспозиция объединит работы актуальных современных художников под крышей исторического здания. ТОН-ЦЕНТР — новая мультифункциональная площадка, расположенная в бывшем депо Ленинградского (Николаевского) вокзала на Комсомольской площади. Оно было спроектировано архитектором Константином Тоном в 1840-х годах.

Гости ярмарки увидят произведения Ольги Чернышевой на стенде Iragui Gallery; ПиранезиLAB представит графику Виталия Пушницкого; Syntax Gallery покажет произведения Валерия Чтака; на стенде Галереи «Ковчег» разместятся работы Гарифа Басырова; Anna Nova Gallery презентует работы Александры Гарт.

Проект Pogodina Gallery познакомит зрителей с особым жанром камерных произведений-открыток, которые художники создавали в качестве подарков для своих близких. Среди участников — Айдан Салахова, Константин Звездочетов, Павел Пепперштейн, Александр Бродский, Леонид Тишков.

Онлайн-платформа TЕО by Cosmoscow представит на ярмарке коллаборацию с «Новыми городскими художниками». Благотворительный проект был создан в Санкт-Петербурге при кураторской поддержке стрит-арт художника Стаса Багса и Евгении Штиль. Инициатива нацелена на поддержку и профессиональное развитие самобытных художников с ограниченными возможностями.



