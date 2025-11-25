На Кубани число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до девяти

В Краснодарском крае число пострадавших в результате ночной атаки украинских дронов увеличилось до девяти человек. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб пишет RT.

ПВО сбила над Россией 249 украинских беспилотников

Ранее сообщаелось о шести пострадавших. По данным ведомства, к медикам за помощью обратились ещё трое жителей причерноморских муниципалитетов Кубани.

«Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы... среди пострадавших детей нет», - указал вице-губернатор региона Александр Руденко.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ночная атака украинских дронов 25 ноября стала одной из самых продолжительных и массированных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

