«Стадно не зарабатывать»: Лепс призвал артистов активнее выступать в декабре
Декабрь - хлебный месяц для любого топового артиста, заявил журналистам Григорий Лепс.
Народный артист России Григорий Лепс в беседе с журналистами заявил, что в декабре артистам нужно работать, так как это хлебный месяц, а если есть возможность заработать деньги, то этой возможностью надо пользоваться.
«У некоторых артистов существует политика завышения цен на корпоративы, чтобы их никто не заказывал в определенные дни. Может быть, они не хотят в конкретный день работать из-за семьи, детей и так далее. Я считаю, что нужно работать. Декабрь - хлебный месяц для любого топового артиста. Я очень надеюсь, что я вхожу в топ-10 лучших артистов страны, поэтому считаю, что если есть возможность заработать деньги, то их надо зарабатывать. Зарабатывать не стыдно, стыдно не зарабатывать. Для меня это важный аспект жизни, так как у меня много детей, внуков и так далее», - приводит слова Лепса спецкор НСН.
По словам артиста, у него на декабрь уже утверждены два корпоратива.
«У меня два новогодних корпоратива уже окончательно определились, третий под вопросом. Насчет четвертого не знаю, смогу ли я. Большое количество корпоративов в декабре объясняется желанием артиста и заработать, и порадовать публику», - сказал Лепс на праздновании Дня рождения заслуженного артиста России Шамана (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце.
Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в России стало гораздо меньше корпоративов, если сравнивать показатели доковидных времен, также стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы.
