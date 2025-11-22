По словам артиста, у него на декабрь уже утверждены два корпоратива.

«У меня два новогодних корпоратива уже окончательно определились, третий под вопросом. Насчет четвертого не знаю, смогу ли я. Большое количество корпоративов в декабре объясняется желанием артиста и заработать, и порадовать публику», - сказал Лепс на праздновании Дня рождения заслуженного артиста России Шамана (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце.

Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.



Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в России стало гораздо меньше корпоративов, если сравнивать показатели доковидных времен, также стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы.

