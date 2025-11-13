Певца Шуру назвали самым востребованным артистом на корпоративах
Певец Шура (Александр Медведев) стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2025 году. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru.
Как отметил эксперт, на частных мероприятиях люди хотят праздника, и наиболее востребованы артисты, которые «не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение».
«Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — сказал Лавров.
По словам Лаврова, патриотически настроенные исполнители Олег Газманов, Татьяна Куртукова и Шаман (Ярослав Дронов) пользуются меньшим спросом на Новый год. При этом популярны у заказчиков артисты из 1990-х, например, Кай Метов, группа «Руки вверх!», Леонид Агутин. Продюсер подчеркнул, что у них уже расписаны все даты в декабре.
Между тем сервис «Авито» выяснил, что больше половины компаний в России намерены провести новогодний корпоратив для сотрудников.
