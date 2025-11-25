В Госдуме не поверили США, заявившим о прекращении финансирования Украины
Заявления США о прекращении финансирования Украины не соответствуют действительности. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Как пишет RT, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не финансируют конфликт на Украине, но продолжают отправлять или продавать оружие НАТО.
По словам депутата, это означает, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев, только по другой схеме.
«Пока одни только заявления. Если бы США перестали поставлять вооружение Украине через НАТО и ЕС, конфликт уже давно бы мог закончиться», — заключил Колесник.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что не верит в военные поставки Азербайджана Украине.
