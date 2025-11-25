Четыре человека были ранены в Курской области в результате ударов ВСУ

Четыре человека были ранены в Курской области в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском

По его словам, в Льгове пострадали мужчина и две женщины. Врачи диагностировали у них лёгкие осколочные ранения и акубаротравму. В деревне Воронино был ранен 48-летний мужчина.

«Наши медики окажут всю необходимую помощь», - отметил губернатор, пожелавший пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
