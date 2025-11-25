Белый дом: В переговорах по Украине осталось проработать «деликатные детали»

За последнюю неделю США сумели добиться огромного прогресса на пути к мирному соглашению по Украине, усадив за стол переговоров представителей Киева и Москвы. Как пишет RT, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине

По её словам, осталось проработать «несколько деликатных, но не непреодолимых деталей».

«Это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», - заключила она.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила сигнал от США о начале обсуждения плана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры