Белый дом: В переговорах по Украине осталось проработать «деликатные детали»
За последнюю неделю США сумели добиться огромного прогресса на пути к мирному соглашению по Украине, усадив за стол переговоров представителей Киева и Москвы. Как пишет RT, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По её словам, осталось проработать «несколько деликатных, но не непреодолимых деталей».
«Это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», - заключила она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила сигнал от США о начале обсуждения плана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
