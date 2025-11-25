Лукашенко назвал Мадуро своим другом и позвал его в гости

На встрече с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом он назвал Мадуро своим другом, отметив, что им «есть о чём поговорить».

«Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро... Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси», — указал белорусский лидер.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США рассматривают возможность безопасного выезда Мадуро в другую страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

