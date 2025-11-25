Лукашенко назвал Мадуро своим другом и позвал его в гости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в гости своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. Об этом сообщает RT.
На встрече с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом он назвал Мадуро своим другом, отметив, что им «есть о чём поговорить».
«Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро... Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси», — указал белорусский лидер.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что США рассматривают возможность безопасного выезда Мадуро в другую страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Шура поспорил с Лепсом о стремлении зарабатывать в декабре
- Экс-министр экономики Нечаев рассказал, к чему привел крепкий рубль
- Лукашенко назвал Мадуро своим другом и позвал его в гости
- Аукционный дом «Литфонд» назвал самые дорогие лоты за 2025 год
- Рождественский пост 2025-2026: история, запреты и календарь питания
- Россиянам назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире
- Павел Дуров раскрыл секрет редко болеющих людей
- Нейросети заменили нутрициологов в соцсетях
- «Без обязаловки!»: Волынец поддержала студенческие курсы для будущих родителей
- «Как милиция с полицией»: Что даст МТС Медиа переименование в ON
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru