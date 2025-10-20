СМИ: Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины

Италия выразила готовность присоединиться к программе закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности финансировать приобретение американского оружия в рамках специальной программы на встрече министров обороны НАТО, состоявшейся на прошлой неделе.

СМИ: Объем поставок европейских вооружений Украине сократился на 57%

Изначально Рим выступал против участия в этой инициативе, однако изменил позицию из опасений оказаться на втором плане, если отдельные союзники по альянсу займут ведущие позиции в программе.

Bloomberg отмечает, что Италия уже направила Украине не менее десяти пакетов военной помощи, включая системы ПВО SAMP/T. Программа закупок реализуется в рамках инициативы PURL, запущенной США и НАТО для ускорения поставок вооружений Киеву. По данным генсека альянса Марка Рютте, на 2 сентября союзники приобрели в США оружия для Украины на сумму около 2 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВооружениеПоставкиУкраинаВСУИталия

