СМИ: Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины

Италия выразила готовность присоединиться к программе закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности финансировать приобретение американского оружия в рамках специальной программы на встрече министров обороны НАТО, состоявшейся на прошлой неделе.