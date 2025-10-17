Группа «Бонд с кнопкой» представила новый альбом
Группа «Бонд с кнопкой» выпустила новый альбом под названием «Дом».
В пластинку продолжительностью 32 минуты вошли 12 композиций, пять из которых можно было услышать на площадках еще до релиза альбома. Речь идет о таких песнях, как «Кухни», «Камушки», «Не рыдай, мати», «Свои» и «Любовь». В новом альбоме поклонники встретили еще семь новых треков: «Сидр», «Средства речи», «Иуда», «Казачья», «Сквозняки», «Мало было» и «Дом», которая и стала заглавной композицией одноименной пластинки.
Группа «Бонд с кнопкой» основана в 2017 году в башкирском городе Нефтекамске. Сегодня коллектив является одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. Согласно странице коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки группы послушали почти пять миллионов человек.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
- ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
- «Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
- Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
- Криштиану Роналду снова заработал больше всех
- Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
- Ограничения на работу мигрантов назвали бессмысленными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru