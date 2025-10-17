Группа «Бонд с кнопкой» представила новый альбом

В пластинку продолжительностью 32 минуты вошли 12 композиций, пять из которых можно было услышать на площадках еще до релиза альбома. Речь идет о таких песнях, как «Кухни», «Камушки», «Не рыдай, мати», «Свои» и «Любовь». В новом альбоме поклонники встретили еще семь новых треков: «Сидр», «Средства речи», «Иуда», «Казачья», «Сквозняки», «Мало было» и «Дом», которая и стала заглавной композицией одноименной пластинки.



Группа «Бонд с кнопкой» основана в 2017 году в башкирском городе Нефтекамске. Сегодня коллектив является одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. Согласно странице коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки группы послушали почти пять миллионов человек.



Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».

