Лукашенко предложил РФ вместе снять сериал про убийцу Кеннеди
Белоруссия заинтересована в совместном с Россией производстве многосерийного фильма про Ли Харви Освальда, которого считают убийцей 35-го президента США Джона Кеннеди. Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым он указал, что в настоящее время в Белоруссии уделяют большое внимание кинематографии.
«Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда... могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого интереснейшего фильма», - отметил Лукашенко.
Он также выразил уверенность в востребованностьи такого проекта, так как тема убийства Кеннеди по-прежнему сохраняет актуальность.
Ранее Лукашенко заявил, что, по сравнению с советским периодом, качество белорусского кинематографа стало значительно хуже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
