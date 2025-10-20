Лукашенко предложил РФ вместе снять сериал про убийцу Кеннеди

Белоруссия заинтересована в совместном с Россией производстве многосерийного фильма про Ли Харви Освальда, которого считают убийцей 35-го президента США Джона Кеннеди. Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

На встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым он указал, что в настоящее время в Белоруссии уделяют большое внимание кинематографии.

«Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда... могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого интереснейшего фильма», - отметил Лукашенко.

Он также выразил уверенность в востребованностьи такого проекта, так как тема убийства Кеннеди по-прежнему сохраняет актуальность.

Ранее Лукашенко заявил, что, по сравнению с советским периодом, качество белорусского кинематографа стало значительно хуже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФильмРоссияКиноАлександр Лукашенко

