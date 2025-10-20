Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого исхода.

Трамп сделал это заявление, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о перспективах Киева в противостоянии с Москвой.

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта

По словам американского лидера, Украина все еще может выиграть, однако он не думает, что это произойдет.

Ранее президент США не раз заявлял о намерении добиться прекращения боевых действий и подчеркивал, что считает мирное урегулирование приоритетом американской политики в отношении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

