На уличную певицу из Петербурга составили протокол о дискредитации армии

На уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга, которая уже отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, составлен новый протокол — о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.

По ее словам, в документе указано, что 11 октября Логинова исполняла у станции метро «Площадь Восстания» песни с антивоенной тематикой, в том числе композицию Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) «Светлая полоса».

Суд Петербурга признал запрещенной в России песню Noize MC

Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что полиция обнаружила видеозапись выступления Логиновой, собравшего около 70 человек у метро.

Дзержинский районный суд назначил певице 13 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, аналогичное наказание получили два ее музыканта, передает «Радиоточка НСН».

