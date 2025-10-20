На уличную певицу из Петербурга составили протокол о дискредитации армии
На уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга, которая уже отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, составлен новый протокол — о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.
По ее словам, в документе указано, что 11 октября Логинова исполняла у станции метро «Площадь Восстания» песни с антивоенной тематикой, в том числе композицию Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) «Светлая полоса».
Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что полиция обнаружила видеозапись выступления Логиновой, собравшего около 70 человек у метро.
Дзержинский районный суд назначил певице 13 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, аналогичное наказание получили два ее музыканта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко предложил РФ вместе снять сериал про убийцу Кеннеди
- На уличную певицу из Петербурга составили протокол о дискредитации армии
- Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией
- Искренний андеграунд: Новый альбом «Бонда с кнопкой» стал эхом «Аквариума»
- Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях
- Потом не оторвать: Врач призвала не давать сладкое детям до трех лет
- Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет
- В Госдепе рассказали подробности телефонного разговора Рубио с Лавровым
- Психолог рассказала, как родителям пережить подростковый возраст ребенка
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru