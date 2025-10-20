На уличную певицу из Петербурга составили протокол о дискредитации армии

На уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга, которая уже отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, составлен новый протокол — о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.

По ее словам, в документе указано, что 11 октября Логинова исполняла у станции метро «Площадь Восстания» песни с антивоенной тематикой, в том числе композицию Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) «Светлая полоса».