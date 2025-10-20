Четыре села Белгородской области остались без света после атаки дрона

Четыре населенных пункта Грайворонского округа Белгородской области временно остались без электроснабжения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удары ВСУ пришлись по трем муниципалитетам области. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет. В Грайворонском округе повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители сел Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Гладков: Боец «Орлана» погиб, четверо ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Гладков добавил, что в Шебекино дрон атаковал многоэтажный дом — выбиты окна в 14 квартирах и поврежден легковой автомобиль. В селе Старовщина осколками выбиты окна и повреждены фасад, забор и машина во дворе частного дома.

По словам губернатора, в Волоконовском районе дрон повредил крышу и хозяйственные постройки в хуторе Плотвянка, а в Борисовке беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение, повредив кровлю, остекление и надворные строения, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
