Четыре села Белгородской области остались без света после атаки дрона

Гладков добавил, что в Шебекино дрон атаковал многоэтажный дом — выбиты окна в 14 квартирах и поврежден легковой автомобиль. В селе Старовщина осколками выбиты окна и повреждены фасад, забор и машина во дворе частного дома.

По словам губернатора, в Волоконовском районе дрон повредил крышу и хозяйственные постройки в хуторе Плотвянка, а в Борисовке беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение, повредив кровлю, остекление и надворные строения, передает «Радиоточка НСН».

