Трамп пригрозил последствиями в случае срыва переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим сторонам придется «заплатить большую цену».

Выступая перед журналистами в Белом доме, он отметил, что Вашингтон пытается достичь соглашения, которое позволило бы остановить боевые действия.

Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией

По словам американского лидера, достижение договоренности станет «прекрасным исходом», однако в противном случае последствия будут серьезными.

Трамп не уточнил, кого именно могут коснуться его предупреждения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
