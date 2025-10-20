Трамп пригрозил последствиями в случае срыва переговоров по Украине
20 октября 202520:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим сторонам придется «заплатить большую цену».
Выступая перед журналистами в Белом доме, он отметил, что Вашингтон пытается достичь соглашения, которое позволило бы остановить боевые действия.
По словам американского лидера, достижение договоренности станет «прекрасным исходом», однако в противном случае последствия будут серьезными.
Трамп не уточнил, кого именно могут коснуться его предупреждения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
