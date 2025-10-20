Диетолог назвала вредные последствия китайской еды для детей

Китайские соевые продукты не приспособлены для детского организма и могут вызвать серьезные болезни, заявила НСН Марият Мухина.

Китайская еда может привести к расстройствам желудка, кишечника и генетическим проблемам, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.

Российских школьников накрыла диарея после «латяо» — это китайское соевое мясо, которое стало популярным у молодежи через социальные сети. Сообщения о проблемах появились в Telegram-каналах. Мухина отметила, что это еще не полный список расстройств, которые могут наступить после такой дегустации.

«В таких продуктах есть специфические китайские специи, которые добавляют во все полуфабрикаты. Для детского организма эти блюда вредны. Они могут вызвать не просто диарею, но и синдром раздражения толстого кишечника, гастриты, язвенные болезни и аллергическую реакцию. Наша кухня более щадящая во всех отношениях. За китайских производителей мы ручаться не можем. Еще неизвестно, есть ли там генномодифицированные продукты, и как это отразится на будущих поколениях. Это псевдосоевое мясо также имеет усилители вкуса. Дети могут подсесть на него и стать зависимыми от этих веществ», — подчеркнула она.

Ранее Мухина объяснила НСН, как избежать смертельного ожирения.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:КитайВрач-диетологДиета

