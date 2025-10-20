Китайская еда может привести к расстройствам желудка, кишечника и генетическим проблемам, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.

Российских школьников накрыла диарея после «латяо» — это китайское соевое мясо, которое стало популярным у молодежи через социальные сети. Сообщения о проблемах появились в Telegram-каналах. Мухина отметила, что это еще не полный список расстройств, которые могут наступить после такой дегустации.