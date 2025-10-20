Федерация керлинга России подаст апелляцию на недопуск к международным турнирам

Федерация керлинга России намерена подать апелляцию на решение о недопуске российских спортсменов к международным турнирам. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава организации и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, заседание федерации состоится в ближайшее время, после чего будет направлено судебное обращение. Свищев выразил надежду, что спортсменов удастся восстановить в правах, однако отметил, что исполнение решений во многом зависит от позиции Международного олимпийского комитета.

Он также добавил, что российская сторона ожидает возможных апелляций со стороны оппонентов и готова к продолжению правовой работы.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, а впоследствии допустил их к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. МОК подтвердил, что сохранит тот же подход к участию россиян в зимних Играх 2026 года в Италии, передает «Радиоточка НСН».

