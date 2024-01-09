Солист группы «Щенки» получил 10 суток ареста за носок на половом органе
Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Максим Моисеев), выступивший на концерте в носке на половом органе, был признан виновным в мелком хулиганстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По решению Калининского райсуда Северной столицы, музыкант, устроивший голый перфоманс в клубе MOD, получил 10 суток административного ареста.
«Сожалею... это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», - заключил Тесли.
Ранее арт-директор клуба MOD заявил, что выход музыканта на сцену с носком на половом органе и его последующее раздевание стало неожиданностью для организаторов концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru