Солист группы «Щенки» получил 10 суток ареста за носок на половом органе

По решению Калининского райсуда Северной столицы, музыкант, устроивший голый перфоманс в клубе MOD, получил 10 суток административного ареста.

«Сожалею... это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», - заключил Тесли.

Ранее арт-директор клуба MOD заявил, что выход музыканта на сцену с носком на половом органе и его последующее раздевание стало неожиданностью для организаторов концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

