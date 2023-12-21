«Бесовщина и сатанина!»: «Голая вечеринка» Ивлеевой разъярила россиян

ДРЕСС-КОД ALMOST NAKED: «БОЛЬШЕ НЕГОДОВАНИЯ!»

Переехавшая в свое время из Петербурга в Москву 32-летняя Настя Ивлеева получила широкую известность, как ведущая телепрограммы «Орел и решка». После этого в ее жизнь пришли киносъемки, известность и скандалы, последним из которых была ситуация вокруг сериала «Монастырь», в котором Ивлеева сыграла «оторву и тусовщицу», внезапно попавшую в храм Божий.

РПЦ и общественники усомнились тогда, что Ивлееву стоило вплетать в религиозную тему, а Минкультуры в итоге не выдало «Монастырю» прокатное удостоверение. Однако 20 декабря Ивлеева решила переплюнуть тот скандал, организовав в столичном техно-клубе Mutabor вечеринку с дресс-кодом almost naked (почти голый).

Около девяти вечера в среду Анастасия написала в соцсетях, что «админы модных телег в ожидании гостей вечеринки Ивлеевой». Около 23:00 в ее Telegram появилось совместное фото с полуобнаженным рэпером Джиганом, а в два ночи – фото с рэпером Vacio (25-летний самородок из Екатеринбурга Николай Васильев), на котором тот был абсолютно голым с носком «Balenciaga», натянутым на мужское достоинство.

После этого портал открылся и в соцсетях стали стремительно появляться фото гостей вечеринки. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Алена Водонаева, сама Ивлеева и многие другие гости вечеринки предстали перед шокированной страной в полупрозрачном нижнем белье, правда, до уровня Vacio слегка не дотянули.

Тем не менее, сразу несколько общественных организаций потребовали реакции от властей, а на «голую компанию» Ивлеевой набросились многочисленные борцы за мораль и традиционные ценности.

Сама Ивлеева около 11 утра записала аудиообращение, в котором не совсем трезвым голосом попыталась дать философское оправдание произошедшему.

«Мы не выспались, естественно, мы немножко на похмельном, но это того стоило. Пишут комментарии: это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина и сатанина, хотя просто люди пришли красивые в красивых полуобнаженных нарядах. Мы смотрим на выходы западных моделей и говорим: они такие классные, а выходят наши красивые и подтянутые артисты и все такие: ***, как так можно, эстрада опустилась. Боже, я это так люблю, пусть это никогда не проходит», - сказала Ивлеева, добавив, что хочет еще больше «комментариев и негодования», а сейчас едет на съемки клипа Киркорова.

Со своей стороны, журналистка Ксения Собчак высказала мнение, что взрослые люди имеют право показывать свои прелести там, где считают нужным.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой - это их личное дело. Мир несправедлив - был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», - мудро заметила Ксения Анатольевна.