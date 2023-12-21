«Бесовщина и сатанина!»: «Голая вечеринка» Ивлеевой разъярила россиян
Ивлеева порадовалась, что ее мероприятие вызвало волну хейта, Собчак дала «мракобесию» философское оправдание, Милонов и Соловьев требуют наказать «обезьян», а рэпер Vacio стал знаменит из-за носка.
Самой обсуждаемой «светской» темой четверга стала «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, которая собрала накануне ночью многих звезд в московском клубе Mutabor.
Образы Ксении Собчак, Филиппа Киркорова и других участников этого действа вызвали возмущение общественников и депутатов, которые сочли неуместным разгул «Содома и Гоморры» на фоне спецоперации.
Вечеринку уже проверяют на предмет нарушения закона о запрете пропаганды ЛГБТ, при этом Ивлеева с Собчак пытаются оправдаться.
ДРЕСС-КОД ALMOST NAKED: «БОЛЬШЕ НЕГОДОВАНИЯ!»
Переехавшая в свое время из Петербурга в Москву 32-летняя Настя Ивлеева получила широкую известность, как ведущая телепрограммы «Орел и решка». После этого в ее жизнь пришли киносъемки, известность и скандалы, последним из которых была ситуация вокруг сериала «Монастырь», в котором Ивлеева сыграла «оторву и тусовщицу», внезапно попавшую в храм Божий.
РПЦ и общественники усомнились тогда, что Ивлееву стоило вплетать в религиозную тему, а Минкультуры в итоге не выдало «Монастырю» прокатное удостоверение. Однако 20 декабря Ивлеева решила переплюнуть тот скандал, организовав в столичном техно-клубе Mutabor вечеринку с дресс-кодом almost naked (почти голый).
Около девяти вечера в среду Анастасия написала в соцсетях, что «админы модных телег в ожидании гостей вечеринки Ивлеевой». Около 23:00 в ее Telegram появилось совместное фото с полуобнаженным рэпером Джиганом, а в два ночи – фото с рэпером Vacio (25-летний самородок из Екатеринбурга Николай Васильев), на котором тот был абсолютно голым с носком «Balenciaga», натянутым на мужское достоинство.
После этого портал открылся и в соцсетях стали стремительно появляться фото гостей вечеринки. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Алена Водонаева, сама Ивлеева и многие другие гости вечеринки предстали перед шокированной страной в полупрозрачном нижнем белье, правда, до уровня Vacio слегка не дотянули.
Тем не менее, сразу несколько общественных организаций потребовали реакции от властей, а на «голую компанию» Ивлеевой набросились многочисленные борцы за мораль и традиционные ценности.
Сама Ивлеева около 11 утра записала аудиообращение, в котором не совсем трезвым голосом попыталась дать философское оправдание произошедшему.
«Мы не выспались, естественно, мы немножко на похмельном, но это того стоило. Пишут комментарии: это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина и сатанина, хотя просто люди пришли красивые в красивых полуобнаженных нарядах. Мы смотрим на выходы западных моделей и говорим: они такие классные, а выходят наши красивые и подтянутые артисты и все такие: ***, как так можно, эстрада опустилась. Боже, я это так люблю, пусть это никогда не проходит», - сказала Ивлеева, добавив, что хочет еще больше «комментариев и негодования», а сейчас едет на съемки клипа Киркорова.
Со своей стороны, журналистка Ксения Собчак высказала мнение, что взрослые люди имеют право показывать свои прелести там, где считают нужным.
«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой - это их личное дело. Мир несправедлив - был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», - мудро заметила Ксения Анатольевна.
ОТ МИЗУЛИНОЙ ДО МИЛОНОВА: «ЦАЦКИ, ТВАРИ И БОЙКОТ!»
Тем не менее, общественность не убедили слова Собчак и Ивлеевой. На организаторов вечеринки обрушилось огромное количество людей, а СМИ утверждают, что из-за случившегося «мракобесия» теперь могут закрыть популярный клуб Mutabor.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот Ивлеевой и ее гостям.
«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, - цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. (…) Такие тусовки - выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем, самое страшное, что, видимо, организаторам непонятно, что не так. Все просто - не так всё. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна», - пояснила Мизулина.
По ее словам, если бы это было частное и закрытое мероприятие - это была бы одна история. Однако фото и видео с вечеринки получили широкий резонанс и заинтересовали детей, считает Мизулина.
Телеведущий Владимир Соловьев, говоря о вечеринке Ивлеевой, возмутился тем, что «твари, мрази и скоты устраивают вот это все, когда в стране идет война».
«Верховный главнокомандующий поднимает бокал за нашу Победу, а вы, сволочи, — вы за кого? Вы даже себе представить не можете, как вас народ ненавидит и презирает», - цитирует Соловьева RTVI.
Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что участникам вечеринки Ивлеевой нужен «карантин», и посетовал, что «у нас по закону можно быть безмозглым идиотом».
«У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и (магазин) нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого (…) Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», - развил мысль Виталий Валентинович, призвав «вместе бороться против Содома и Гоморры».
Под "цацками" депутат подразумевал драгоценности Ивлеевой. Попу виновницы торжества украшал огромный изумруд и бриллианты. По словам самой девушки, их стоимость составила 23 миллиона рублей.
Сразу несколько организаций, депутаты, общественные деятели и военкоры уже обратились во все возможные ведомства с просьбой дать оценку вечеринке в Mutabor.
Интересно, что скандал вокруг «голой вечеринки» вспыхнул в день выхода завершающей серии сериала «Слово пацана», будоражившего умы россиян последние несколько недель. Ну что, эстафета передана?
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