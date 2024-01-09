Клуб MOD открестился от голого перфоманса задержанного солиста группы «Щенки»

Арт-директор петербургского клуба MOD заявил, что заведение не имеет никакого отношения к голому перфомансу солиста группы «Щенки» Максима Тесли, сообщает Газета.Ru.

Мизулина попросила проверить солиста «Щенков» после выступления обнаженным

По его словам, выход музыканта на сцену с носком на половом органе и его последующее раздевание стало неожиданностью для организаторов концерта.

«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Мы не поощряем такое поведение», — заключил представитель площадки.

Ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после скандального выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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