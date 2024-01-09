Клуб MOD открестился от голого перфоманса задержанного солиста группы «Щенки»

По его словам, выход музыканта на сцену с носком на половом органе и его последующее раздевание стало неожиданностью для организаторов концерта.

«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Мы не поощряем такое поведение», — заключил представитель площадки.

Ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после скандального выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

