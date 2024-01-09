Клуб MOD открестился от голого перфоманса задержанного солиста группы «Щенки»
Арт-директор петербургского клуба MOD заявил, что заведение не имеет никакого отношения к голому перфомансу солиста группы «Щенки» Максима Тесли, сообщает Газета.Ru.
По его словам, выход музыканта на сцену с носком на половом органе и его последующее раздевание стало неожиданностью для организаторов концерта.
«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Мы не поощряем такое поведение», — заключил представитель площадки.
Ранее в СМИ появилась информация, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после скандального выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрия Соломина выписали из больницы
- СМИ: Судебные приставы разыскивают Киркорова из-за неоплаченных штрафов
- Президент Израиля назвал иск по обвинению в геноциде нелепым
- СМИ: Дрон влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в Орле
- Клуб MOD открестился от голого перфоманса задержанного солиста группы «Щенки»
- СМИ: Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь
- Любимова: Почти 15 млн человек в РФ посетили кинотеатры в новогодние праздники
- В «Союзнапитки» назвали заключения о наличии нанопластика в воде необоснованными
- СМИ: В Москве женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду
- Россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru