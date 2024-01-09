Солист группы «Щенки» о скандальном концерте: Не думал, что носок спадет

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так» - сказал Моисеев в суде.

Ранее во время выступления панк-группы артист вышел на сцену в носке, который прикрывал половой орган, в какой-то момент он сполз с причинного места, и Моисеев продолжил выступление. Судья Калининского районного суда дала музыканту 10 суток ареста.

Накануне Моисеева задержали во время вылета в Екатеринбург, откуда он планировал уехать в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

