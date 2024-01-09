Солист группы «Щенки» о скандальном концерте: Не думал, что носок спадет
Солист группы «Щенки» Максим Моисеев (Тесли) заявил, что носок с интимного места во время скандального концерта сполз случайно. Его слова приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так» - сказал Моисеев в суде.
Ранее во время выступления панк-группы артист вышел на сцену в носке, который прикрывал половой орган, в какой-то момент он сполз с причинного места, и Моисеев продолжил выступление. Судья Калининского районного суда дала музыканту 10 суток ареста.
Накануне Моисеева задержали во время вылета в Екатеринбург, откуда он планировал уехать в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru