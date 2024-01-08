Мизулина попросила проверить солиста «Щенков» после выступления обнаженным

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на видео с появлением на сцене солиста группы «Щенки» Максима Тесли в одном носке.

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Видеозапись выступления артиста появилась в Telegram-каналах 8 января. Концерт прошел в клубе MOD в Санкт-Петербурге.

Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера Vacio, который присутствовал на скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

«Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее Vacio (Николай Васильев) получил повестку в военкомат. До этого музыкант отсидел 15 суток ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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