Мизулина попросила проверить солиста «Щенков» после выступления обнаженным
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на видео с появлением на сцене солиста группы «Щенки» Максима Тесли в одном носке.
Видеозапись выступления артиста появилась в Telegram-каналах 8 января. Концерт прошел в клубе MOD в Санкт-Петербурге.
Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера Vacio, который присутствовал на скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.
«Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Ранее Vacio (Николай Васильев) получил повестку в военкомат. До этого музыкант отсидел 15 суток ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru