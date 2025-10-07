Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум

В частности, цена фьючерса драгметалла с поставкой в декабре 2025 года в 3:28 мск 7 октября выросла на 0,35%, достигнув 4 000,1 доллара за тройскую унцию.

В 15:55 мск стоимость золота прибавила ещё 0,48% и составила 4 003,7 доллара, что является новым историческим максимумом.

Ранее цена биткоина установила новый рекорд, превысив отметку в 124,48 тысячи долларов, пишут «Известия».