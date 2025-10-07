Чем еще удивит Кук: Wylsacom не поверил в скорый уход главы Apple на пенсию
Если компания сможет докрутить Apple Intelligence, это будет очень хороший буст по продажам и вовлеченности покупателей, заявил НСН Валентин Петухов.
Пока нет никаких предпосылок к тому, что генеральный директор Apple Тим Кук уходит на пенсию, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Apple ожидает масштабная смена руководства, в том числе возможен уход гендира Тима Кука, пишет Bloomberg. Его наиболее вероятным преемником источники агентства называют главу отдела разработки аппаратного обеспечения Джона Тернуса. Wylsacom отметил, что это пока фантазии.
«Пока это только фантазии, нет никаких предпосылок к тому, что Тим Кук уходит. Но при этом ему уже достаточно много лет, он может уже думать о пенсии, еще пару лет он точно может поработать. Сейчас журналисты пишут, что компания растеряла свою магию, чем предстоит заниматься новому директору. Я думаю, сам Тим Кук еще сможет удивить пользователей. Смена генерального директора – это не решение проблем. При нем запускались новые часы и наушники, сюрпризов было много. Больше всего вопросов вызывает гарнитура дополненной реальности. Говорили, что Тим Кук торопится ее запускать из-за скорого ухода, но с того времени прошел уже год. Сейчас акцент делается на нейросети. Если компания сможет докрутить Apple Intelligence, это будет очень хороший буст по продажам и вовлеченности покупателей», - рассказал он.
Цены на айфоны в России будут падать, так как пока завезли не все модели, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
