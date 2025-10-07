«Пока это только фантазии, нет никаких предпосылок к тому, что Тим Кук уходит. Но при этом ему уже достаточно много лет, он может уже думать о пенсии, еще пару лет он точно может поработать. Сейчас журналисты пишут, что компания растеряла свою магию, чем предстоит заниматься новому директору. Я думаю, сам Тим Кук еще сможет удивить пользователей. Смена генерального директора – это не решение проблем. При нем запускались новые часы и наушники, сюрпризов было много. Больше всего вопросов вызывает гарнитура дополненной реальности. Говорили, что Тим Кук торопится ее запускать из-за скорого ухода, но с того времени прошел уже год. Сейчас акцент делается на нейросети. Если компания сможет докрутить Apple Intelligence, это будет очень хороший буст по продажам и вовлеченности покупателей», - рассказал он.

Цены на айфоны в России будут падать, так как пока завезли не все модели, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

