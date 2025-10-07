Журналистов «Дождя» внесли в список террористов и экстремистов

Еще девять площадок в восьми районах добавлены в программу реновации В Зеленограде на территории ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый спортивно-досуговый комплекс В Москве открыли новый фармзавод по производству жизненно важных лекарств В МХТ им. Чехова простились с актрисой Ниной Гуляевой Погода в Москве будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе