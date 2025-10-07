Журналистов «Дождя» внесли в список террористов и экстремистов

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг включил в список террористов 1,7 тысячи физлиц за полгода

Также в данный список попали ведущие телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) и Валерия Ратникова (признана в РФ иноагентом).

«Котрикадзе Екатерина Бесикиевна, 23 марта 1984 года рождения, город Тбилиси Грузинский ССР... Ратникова Валерия Евгеньевна, 27 апреля 1999 года рождения, город Москва... Дзятко Тихон Викторович, 23 июня 1987 года рождения, город Москва», - указано в перечне ведомства.

Ранее Головинский суд Москвы заочно арестовал Дзядко на два месяца по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Стоп-кадр телеканала "Дождь"
