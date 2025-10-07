Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября
Президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, в рабочую программу визита включена двухсторонняя встреча Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет, а также двусторонние переговоры в расширенном составе.
Ушаков отметил, что в состав российской делегации вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также несколько министров и глав ведомств.
«После оглашения совместного заявления и завершения церемонии обмена документами Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ», - указал он.
Ранее посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев заявил, что в ходе государственного визита Путина в республику планируется обсудить широкий круг вопросов, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября
- Новый «Москвич М70» на базе китайского MG оценили в 3,5 млн рублей
- Стоимость биткоина может дойти до рекордных $275 тысяч к концу года
- На рождение ребенка для льготной ипотеки предложили дать 5 лет
- Журналистов «Дождя» внесли в список террористов и экстремистов
- Курильщиков предупредили об увеличении отказов в трудоустройстве
- Чем еще удивит Кук: Wylsacom не поверил в скорый уход главы Apple на пенсию
- Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
- Дональд Трамп вернулся в TikTok
- Россиянам объяснили разницу между загаром на солнце и в солярии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru