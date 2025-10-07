Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября

По его словам, в рабочую программу визита включена двухсторонняя встреча Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет, а также двусторонние переговоры в расширенном составе.

Ушаков отметил, что в состав российской делегации вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также несколько министров и глав ведомств.

«После оглашения совместного заявления и завершения церемонии обмена документами Путин и Рахмон выступят с заявлением для СМИ», - указал он.

Ранее посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев заявил, что в ходе государственного визита Путина в республику планируется обсудить широкий круг вопросов, пишут «Известия».

