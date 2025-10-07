Дональд Трамп вернулся в TikTok
7 октября 202516:41
Президент США Дональд Трамп появился в соцсети в TikTok впервые с ноября 2024 года, заявив, что спас эту соцсеть для молодёжи.
В своём видеоролике он указал, что снимает его в Овальном кабинете Белого дома, где однажды будет сидеть один из зрителей.
«И вы также будете выполнять великую работу», - подчеркнул американский лидер.
Ранее Трамп подписал сделку с Китаем по продаже американского сегмента TikTok, пишут «Известия».
