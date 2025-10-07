Курильщиков предупредили об увеличении отказов в трудоустройстве
Требованию «не курить» способствует тенденция к здоровому образу жизни среди работников, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Запросы работодателей с требованием «не курить» постепенно набирают популярность на российском рынке труда и в дальнейшем стоит ждать более массового отказа в трудоустройстве из-за вредной привычки. Об этом в комментарии НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Российские работодатели начали массово отказывать в трудоустройстве курящим соискателям из-за значительного снижения производительности труда и дополнительных расходов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Согласно расчетам, каждый курящий сотрудник тратит на перекуры около 138 часов в год, что соответствует 17 рабочим дням. Ещё одна причина отказа — повышенные расходы на медицинскую страховку для курящих, а также неприятный для окружающих запах.
«Особенно это ожидается в перспективе в сферах с высокой конкуренцией, а также там, где важно поддерживать продуктивный коллектив без дополнительных рисков. Росту отказов в трудоустройстве из-за курения способствует тенденция к здоровому образу жизни среди работников. Кроме того, работодатели стараются сократить потери времени на нерабочие перерывы», - пояснил собеседник НСН.
При этом, по словам Мурадяна, пока такие требования при приеме на работу не носят повсеместного характера.
«Несмотря на рост числа таких вакансий, наибольшее внимание к вредной привычке проявляют лишь около 3% работодателей, и отказы из-за курения пока не массовое явление. Компании в целом действительно опасаются, что курильщик не сможет сосредоточиться без перекуров, а также дополнительных расходов и отрицательного влияния на коллектив. Впрочем, ценных специалистов руководство старается сохранять независимо от их привычек», - отметил эксперт.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что работодатель не имеет права увольнять сотрудника за внешний вид или запах.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru