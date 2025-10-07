Запросы работодателей с требованием «не курить» постепенно набирают популярность на российском рынке труда и в дальнейшем стоит ждать более массового отказа в трудоустройстве из-за вредной привычки. Об этом в комментарии НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Российские работодатели начали массово отказывать в трудоустройстве курящим соискателям из-за значительного снижения производительности труда и дополнительных расходов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Согласно расчетам, каждый курящий сотрудник тратит на перекуры около 138 часов в год, что соответствует 17 рабочим дням. Ещё одна причина отказа — повышенные расходы на медицинскую страховку для курящих, а также неприятный для окружающих запах.

«Особенно это ожидается в перспективе в сферах с высокой конкуренцией, а также там, где важно поддерживать продуктивный коллектив без дополнительных рисков. Росту отказов в трудоустройстве из-за курения способствует тенденция к здоровому образу жизни среди работников. Кроме того, работодатели стараются сократить потери времени на нерабочие перерывы», - пояснил собеседник НСН.