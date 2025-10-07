«Вообще идея хорошая. Я знаю много молодых семей, которые, поженившись, первым делом задаются вопросом — где жить? Большинство сразу ищет жильё в аренду, но сегодня она очень дорогая, а ипотека, к сожалению, для многих недоступна. Важно определить приемлемый срок — до пяти лет. Рождение ребёнка — это же не хлеб в магазине купить, это не решение, принимаемое за минуту. Нужно учитывать возможные сложности при беременности и родах. Бывает, что семья так и не становится родителями — что тогда? Здесь есть свои нюансы. Кроме того, необходимо, чтобы стандартные нормы оставались стабильными: условия семейной ипотеки у нас меняются почти каждый год. Не все заводят детей сразу после свадьбы. Люди обустраивают быт, развивают карьеру, два – три года нужно. Поэтому, если срок будет до пяти лет, то это идеально», - отметила собеседница НСН.

По словам эксперта, такая мера в перспективе может быть выгодна и банкам.

«Для них это дополнительный актив, особенно если будет компенсация разницы между ключевой ставкой ЦБ и стоимостью предоставления ипотечного кредита. Часть клиентов впоследствии может перевести в банк зарплату, стать его зарплатными клиентами, пользоваться картами, а кто-то возьмёт ещё один кредит, например, на ремонт. Таким образом, банк получает нового активного клиента», - пояснила Кристина Малхасян.

Идею в комментарии НСН также поддержал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. При этом он считает необходимым, чтобы государство приняло ещё дополнительные меры стимулирования рождаемости.