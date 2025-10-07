На рождение ребенка для льготной ипотеки предложили дать 5 лет
Государство должно развить инициативу и ввести дополнительные стимулы для улучшения демографии в стране, заявили НСН Юрий Крупнов и Кристина Малхасян.
Выдача льготной ипотеки под обязательство родить ребенка заслуживает поддержки при достаточных временных рамках для реализации данного условия: срок до пяти лет был бы вполне реальным. Об этом в комментарии НСН заявила президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Национальное объединение строителей поддержало идею депутата Госдумы Владислава Даванкова о выдачи льготной ипотеки молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. Если в течение этого срока это обязательство не исполнено, семья перейдет на обычную рыночную ставку, пояснил ТАСС президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Сейчас, по его словам, все упирается в ключевую ставку ЦБ РФ. Её понижение при стабилизации макроэкономической ситуации даст Минфину возможность расширения льготных программ или донастройки существующих.
«Вообще идея хорошая. Я знаю много молодых семей, которые, поженившись, первым делом задаются вопросом — где жить? Большинство сразу ищет жильё в аренду, но сегодня она очень дорогая, а ипотека, к сожалению, для многих недоступна. Важно определить приемлемый срок — до пяти лет. Рождение ребёнка — это же не хлеб в магазине купить, это не решение, принимаемое за минуту. Нужно учитывать возможные сложности при беременности и родах. Бывает, что семья так и не становится родителями — что тогда? Здесь есть свои нюансы. Кроме того, необходимо, чтобы стандартные нормы оставались стабильными: условия семейной ипотеки у нас меняются почти каждый год. Не все заводят детей сразу после свадьбы. Люди обустраивают быт, развивают карьеру, два – три года нужно. Поэтому, если срок будет до пяти лет, то это идеально», - отметила собеседница НСН.
По словам эксперта, такая мера в перспективе может быть выгодна и банкам.
«Для них это дополнительный актив, особенно если будет компенсация разницы между ключевой ставкой ЦБ и стоимостью предоставления ипотечного кредита. Часть клиентов впоследствии может перевести в банк зарплату, стать его зарплатными клиентами, пользоваться картами, а кто-то возьмёт ещё один кредит, например, на ремонт. Таким образом, банк получает нового активного клиента», - пояснила Кристина Малхасян.
Идею в комментарии НСН также поддержал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. При этом он считает необходимым, чтобы государство приняло ещё дополнительные меры стимулирования рождаемости.
«Данную инициативу надо приветствовать в любом случае. Она, безусловно, привнесет свои положительные плоды. Прежде всего из-за того, что жильё во всех его формах выступает существенным стимулом для рождения ребенка. Автоматически это не означает, что родится ребенок, но здесь есть условие. В принципе, это прямой стимул к росту рождаемости. Понятно, что это конкретное предложение обусловлено тяжелейшей ситуацией на строительном рынке и в реализации жилья, но это уже второй вопрос. Было бы хорошо, чтобы государство подхватило инициативу. В идеале нужно выстраивать лестницу - условно, при рождении каждого ребенка, начиная с третьего, засчитывать по 25% или 50% стоимости жилья в ипотеке. Это была бы очень серьёзная и действенная мера поддержки», - подчеркнул эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для стимулирования рождаемости необходимо принять закон об увеличении материнского капитала на 25% с рождением каждого последующего ребенка.
