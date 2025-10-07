Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии, утверждая, что актёр высказывался против проведения спецоперации на Украине.

Артист опроверг эти сведения и подал иск против общественника, который был частично удовлетворён судом первой инстанции. Бородина обязали удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому компенсацию в размере 1 рубля. В ответ глава ФПБК подал жалобу, а его адвокат заявил, что общественник выражал исключительно свое мнение.

В итоге Верховный суд оставил без изменения решение нижестоящих инстанций. Жалоба Бородина была отклонена. При этом общественник в своём Telegram-канале отметил, что готовит новую жалобу - «на имя нового председателя Верховного суда Игоря Краснова».

Ранее Бородин заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева готовила на него покушение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

