Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства
Верховный суд РФ встал на сторону актёра Данилы Козловского в деле о защите чести и достоинства против главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает RT.
Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии, утверждая, что актёр высказывался против проведения спецоперации на Украине.
Артист опроверг эти сведения и подал иск против общественника, который был частично удовлетворён судом первой инстанции. Бородина обязали удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому компенсацию в размере 1 рубля. В ответ глава ФПБК подал жалобу, а его адвокат заявил, что общественник выражал исключительно свое мнение.
В итоге Верховный суд оставил без изменения решение нижестоящих инстанций. Жалоба Бородина была отклонена. При этом общественник в своём Telegram-канале отметил, что готовит новую жалобу - «на имя нового председателя Верховного суда Игоря Краснова».
Ранее Бородин заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева готовила на него покушение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
