«Текущий рост биткоина обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это институциональный спрос, когда спрос превышает предложение, подталкивая цену вверх. Во-вторых, макроэкономические условия: ожидания снижения ставок ФРС, ослабление доллара США, рост глобальной ликвидности и использование биткоина как "безопасного актива" на фоне шатдауна правительства США и геополитической нестабильности. В-третьих, сезонный фактор: октябрь исторически благоприятен для крипторынка ("Uptober"), с положительной динамикой в 10 из 12 последних лет», - объяснил он.

По его словам, пока ожидаются дальнейшие рекорды, но влияют сразу несколько факторов.

«Тренд на рост может продолжаться до конца 2025 года, с прогнозами от $150 000 до $200 000–$275 000, если сохранятся притоки в ETF (ожидается до 6 млн BTC в них к декабрю) и макро-оптимизм. Однако это не бесконечно, краткосрочные коррекции возможны. Оборвать взлет могут резкий разворот монетарной политики (повышение ставок ФРС), массовая фиксация прибыли крупными игроками рынка, регуляторные ужесточения, перекупленность актива или внешние шоки вроде экономического спада», - предположил он.

Также он оценил перспективу стоимости биткоина в миллион долларов.

«Я оцениваю шансы на $1 млн как реалистичные в среднесрочной перспективе (5–10 лет), но маловероятные в ближайший год-два, основываясь на текущих прогнозах. Для этого нужны массовая институциональное принятие, интеграция в резервы стран и корпораций, плюс глобальные кризисы, подталкивающие переток ликвидности к "цифровому золоту". Однако консервативные прогнозы предполагают более плавный рост, без гиперболического скачка», - добавил собеседник НСН.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку. Он добавил, что верит в то, что криптовалюта достигнет стоимости в миллион долларов за единицу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

