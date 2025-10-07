«Если его детально распаковать, посмотреть на индексы, то похожие детали выйдут на автомобилях китайских Chery. Так что это скорректированный Chery. Да, он выглядит очень мощно. Модель крупная, у нее широкая колесная пара, большая длина. Это автомобиль, приближающийся к представительскому классу. Там достаточно мощный двигатель» - рассказал он.

По мнению собеседника НСН, «Москвич М70» будет стоить примерно 3,5 млн рублей и, скорее всего, будет хорошо продаваться.

«Москвич М70» несомненно заинтересует российского покупателя. Он на несколько порядков выше любого российского автомобиля. И самое важное, современная коробка передач – уже роботизированная. Это перспективный автомобиль, и это будет флагман. Я бы его купил. Учитывая увеличение утильсбора, сейчас китайский автомобиль привозить из Китая абсолютно нереально. Он будет стоить запредельно - не менее полутора миллиона рублей, а с утильсбором – 3,5 млн. Получается, что новая модель «Москвича», будет стоить практически столько же, только не надо заниматься перевозом», - отметил он.

Также Крохмаль подчеркнул, что новый «Москвич» определенно подойдет под тариф «Комфорт+» в такси, однако потом выпустят и модель эконом-класса.

«Конечно, подойдет. Учитывая, что количество рекомендованных автомобилей для такси сейчас ограничено, цены на такси уже существенно выросли. Машин стало меньше. И российские производители правильно делают. Могу сказать, что «Москвич М70» - это не последняя модель. За ней последует эконом-уровень по аналогу Kia Rio. Так что я считаю, что производство модели «Москвич М70» можно сравнить с запуском завода Mercedes в России. Это такой же аналог качественного автомобиля», - подытожил он.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что список локализованных автомобилей для такси будет расширен ближе к марту 2026 года. Пока в него вошли модели брендов Lada, УАЗ, Sollers, Москвич, Evolute и Voyah, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

