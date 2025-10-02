Российский гитарист-виртуоз и член жюри «Грэмми» Роман Мирошниченко в беседе с НСН заявил, что альбом Антонио Вергара «Vergara Street», в создании которого он принимал участие, имеет высокие шансы завоевать номинацию «Грэмми», а вот созданному также совместно с Мирошниченко англоязычному синглу «Snowlight» будет трудно соревноваться в поп-категории.

В лонг-лист «Грэмми» в этом году попал сингл «Snowlight» американо-бразильского лейбла XpandMusic, для которого Роман Мирошниченко записал гитарные партии, а также украсил аранжировку мелодиями на электро-ситаре и гитарном синтезаторе. Сингл представлен в категориях «Song Of The Year» и «Best Pop Duo/Group Performance». Также на награду в категории «Best Contemporary Blues Album» выдвинут альбом эквадорского блюзмена Антонио Вергары «Vergara Street», в создании которого Мирошниченко также принял непосредственное участие.

«Если говорить о поп-категориях, то синглу «Snowlight» там, наверное, будет сложновато достичь результатов. А вот альбом эквадорского блюзмена Вергара «Vergara Street», думаю, имеет большие шансы получить номинацию, потому что два его предыдущих альбома уже номинировались. И сейчас он поставил задачу выиграть «Грэмми». Альбом сильный, и я думаю, здесь можно «попитать» иллюзии. Однако весь лонг-лист я пока не видел.