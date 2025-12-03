«Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
Корпоратив для тысячи человек технологически сложно организовать прямо на рабочем месте, сказала НСН Юлия Жоля, крупные компании сокращают расходы на празднования, отметил Гарри Мурадян.
Чаще всего работодатели отказываются от проведения корпоративов из-за сложной экономической и политической ситуации, это дополнительный удар для организаторов мероприятий, поскольку себестоимость таких праздников значительно выросла. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году, сообщило издание «Коммерсантъ». Жоля согласилась с данной оценкой и объяснила ситуацию сложившейся экономической и политической обстановкой.
«Думаю, что 30% — цифра, похожая на правду. Какие-то компании отменяют корпоративы, другие делают их гораздо скромнее. Связано это с текущей экономической и политической обстановкой и с тем, что следующий год тоже ожидается достаточно сложным. Фирмы начинают сокращать расходы. Конечно, для нас это большой вызов, потому что себестоимость материалов, декораций, еды, зарплаты людей и гонорары артистов за последние несколько лет очень сильно выросли. Практически все позиции очень сильно подорожали. Чек на гостя увеличился по причинам, которые не зависят от организаторов мероприятий», — сказала Жоля.
Собеседница НСН добавила, что небольшие компании могут себе позволить праздник непосредственно в офисе, но у крупных организаций такой возможности нет.
«Хороший креатив рождается тогда, когда есть ограничения. Конечно, все ищут выход из положения. Но когда предполагается корпоратив на 1000 человек, то его технологически сложно организовать как душевную игру в лото. Массовые мероприятия — это еще и вопросы безопасности, управления массами людей. В профессии организатора мероприятий есть определенная логика построения таких правил. У тех, у кого много сотрудников, нет других вариантов. Они просто смотрят, от чего они менее болезненно могут отказаться, чтобы мероприятие состоялось», — подчеркнула она.
В свою очередь HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян пояснил НСН, что чаще всего отказывается от проведения корпоративов малый и средний бизнес, крупные компании сокращают расходы.
«Примерно треть работодателей либо сократила мероприятия, либо вовсе убрала корпоративы. Они не хотят устраивать “пир во время чумы” и считают, что эти деньги можно пустить на премии либо на привлечение новых сотрудников. Как правило, сокращают бюджет крупные компании, а малый и средний бизнес либо отменяет праздник для сотрудников, либо проводит корпоративы после январских праздников. Кроме того, бывало, что компании занимались дроблением фирмы, пытаясь уменьшить начисления, а потом устраивали корпоратив. Однако Федеральной налоговой службе было видно, что все сотрудники приходят на один корпоратив. Это был кейс 2024 года», — подытожил он.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что для того, чтобы выгодно провести корпоратив в 2025 году, следует не торопиться с выбором площадок и тщательно обговаривать условия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
