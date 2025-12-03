Собеседница НСН добавила, что небольшие компании могут себе позволить праздник непосредственно в офисе, но у крупных организаций такой возможности нет.

«Хороший креатив рождается тогда, когда есть ограничения. Конечно, все ищут выход из положения. Но когда предполагается корпоратив на 1000 человек, то его технологически сложно организовать как душевную игру в лото. Массовые мероприятия — это еще и вопросы безопасности, управления массами людей. В профессии организатора мероприятий есть определенная логика построения таких правил. У тех, у кого много сотрудников, нет других вариантов. Они просто смотрят, от чего они менее болезненно могут отказаться, чтобы мероприятие состоялось», — подчеркнула она.

В свою очередь HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян пояснил НСН, что чаще всего отказывается от проведения корпоративов малый и средний бизнес, крупные компании сокращают расходы.

«Примерно треть работодателей либо сократила мероприятия, либо вовсе убрала корпоративы. Они не хотят устраивать “пир во время чумы” и считают, что эти деньги можно пустить на премии либо на привлечение новых сотрудников. Как правило, сокращают бюджет крупные компании, а малый и средний бизнес либо отменяет праздник для сотрудников, либо проводит корпоративы после январских праздников. Кроме того, бывало, что компании занимались дроблением фирмы, пытаясь уменьшить начисления, а потом устраивали корпоратив. Однако Федеральной налоговой службе было видно, что все сотрудники приходят на один корпоратив. Это был кейс 2024 года», — подытожил он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что для того, чтобы выгодно провести корпоратив в 2025 году, следует не торопиться с выбором площадок и тщательно обговаривать условия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

