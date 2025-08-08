Популярность Кадышевой объяснили «жаждой русского духа»

Комментируя слова певицы Вики Цыгановой, указавшей, что в творчестве Кадышевой нет ничего русского, он отметил, что артистка смогла не только сохранить народную эстетику, но и адаптировала её для современных слушателей.

«Её концерты собирают полные залы, а песни, которые она исполняет десятилетиями, до сих пор находят отклик в сердцах зрителей. Разве это не показатель подлинной народной любви?» - указал Иванов.

Он также добавил, что «русская культура — это не только сарафаны и косы, но и живая традиция, которая развивается».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что исполнители хитов минувших лет, в том числе Надежда Кадышева, снова становятся популярными за счёт вирусного распространения в соцсетях, сообщает RT.

