Соцсети – важный инструмент продвижения не только для молодых музыкантов, но и взрывной популярности старых артистов, никогда не входивших в первый дивизион, заявил НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Соцсети превращают музыкантов в товар, ограничив их личность и вынуждая подстраиваться под чужие стандарты, заявил ТАСС поделился создатель и лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь. По его мнению, молодые исполнители подражают звездам и транслируют фальшивую жизнь, скрывая настоящее лицо. Музыкант добавил, что не показывает свою личную жизнь в соцсетях.