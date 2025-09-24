Лоза объяснил внезапный успех Кадышевой и Булановой
Только благодаря соцсетям артисты второго дивизиона смогли обрести в России бешеную популярность, заявил НСН музыкант Юрий Лоза.
Соцсети – важный инструмент продвижения не только для молодых музыкантов, но и взрывной популярности старых артистов, никогда не входивших в первый дивизион, заявил НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Соцсети превращают музыкантов в товар, ограничив их личность и вынуждая подстраиваться под чужие стандарты, заявил ТАСС поделился создатель и лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь. По его мнению, молодые исполнители подражают звездам и транслируют фальшивую жизнь, скрывая настоящее лицо. Музыкант добавил, что не показывает свою личную жизнь в соцсетях.
«Как в природе нет ничего абсолютно плохого или абсолютно хорошего, так и соцсети могут и помогать, и губить, и вредить. Если ими правильно пользоваться, то они нужны. Например, как инструмент продвижения для музыкантов. Надежда Кадышева, скажем, которая выступает много лет, только сейчас благодаря соцсетям вылетела на вершину эстрадного Олимпа. Пока не вышел этот вирусный ролик с ее участием, молодежи она была особо и не нужна. Она вдруг резко выбилась из плеяды «народников». Никто не вспоминает, например, Екатерину Шаврину. Также вирусный ролик с ленивыми танцорами «выкинул» на вершину и Татьяну Буланову, которая долго была во втором дивизионе», - сказал Лоза.
Социальная сеть TikTok стала ключевым инструментом продвижения современной музыки, однако это плачевным образом сказалось на качестве, заявил НСН композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин.
