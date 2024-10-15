Концерт репера Tekashi 6IX9INE в Москве перенесли

Концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE, который должен был состояться 19 октября в Москве, перенесли из-за неуплаты музыкантом налогов. Об этом сообщил источник Радиоточки НСН.

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Сообщается, что о налоговой задолженности стало известно, когда рэпер подал документы на визу. Артист заплатил налоги, однако ведомства закрылись из-за того, что в США бушевал ураган «Милтон».

Помимо концерта в Москве, были перенесены выступления еще в пяти города, в частности, в Дубае и Франкфурте. Концерт в Москве состоится не раньше 21 декабря.

Ранее выступления музыкантов Гарика Сукачева и Юрия Антонова в Уфе перенесли из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

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ФОТО: ТАСС / AP
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