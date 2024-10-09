«Фиаско обреченных!»: Украина отменила саммит мира, а Байден - «Рамштайн»
В Киеве сдвинули дату «судьбоносного» саммита на неопределенный срок, Байден прикрыл ураганом нежелание ехать в Германию, а соратник Трампа согласился отдать России новые территории.
Украина объявила об отмене проведения второго «саммита мира», который планировался на начало ноября, объяснив это желанием довести до ума так называемую «формулу мира Зеленского».
На этом фоне президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где должна пройти «особая встреча» по Украине на авиабазе «Рамштайн», а Джей Ди Вэнс, входящий в команду Дональда Трампа, предложил свой вариант завершения конфликта, предполагающий передачу России территорий, перешедших под ее контроль.
БЮРГЕНШТОКА НЕ БУДЕТ: «МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ ФОРМАТ»
Первая конференция по Украине, которую в Киеве называют «саммитом мира», прошла 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток без участия представителей России. В Москве скептически оценили подобный формат, а Украина анонсировала проведение второго саммита 5 ноября, однако этим планам не суждено было сбыться.
Швейцария отказалась от повторения Бюргенштока, место проведения встречи, как и ее повестка все больше покрывались туманом, а 8 октября советник главы офиса президента Украина Дарья Заривная объявила, что саммита не будет, по крайней мере, сейчас.
«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово», - процитировал Заривную украинский телеканал ТСН.
По ее словам, сейчас проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира», а по ним будут приняты коммюнике, которые станут основой второго саммита. Попытавшись объяснить эти размытые формулировки, Заривная сообщила в соцсетях, что эти конференции будут проходить до конца октября, а уже потом будет решаться вопрос с новой датой судьбоносного саммита.
После первого Бюргенштока в Киеве заговорили о том, что во втором саммите должна принять участие Россия, однако в МИД РФ отвергли эту идею.
«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться её поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем». – говорила в конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне июньской встречи в Бюргенштоке назвал ее «саммитом обреченных».
«Начинающийся завтра «саммит обречённых» закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции», - отмечал тогда Дмитрий Анатольевич.
Ну а в ответ на тему новой киевской отмены уже высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«"Бюргенштокский формат" априори мертворожденный. В антироссийских форумах и сходках по продвижению утопичной «формулы мира» Зеленского - без нас. Место им на свалке. Как и решениям, принимаемым без учета интересов безопасности России». – объяснил политик.
ГЕРМАНИЯ БЕЗ БАЙДЕНА: «УРАГАН И ЗАДНЯЯ КОМФОРКА»
По случайному стечению обстоятельств практически одновременно с заявлениями Заривной пришли две интересные новости из Вашингтона.
Президент США Джо Байден внезапно отменил поездку в Германию (и Анголу), объяснив это разгулом урагана «Милтон». Он заверил, что посетит эти страны «в другой раз», ну а издание Spiegel напомнило, что в Германии Байден должен был посетить военную базу «Рамштайн», где 12 октября пройдет саммит контактной группы НАТО по оказанию военной помощи Украине.
Сенатор Алексей Пушков предположил в этой связи, что здесь дело вовсе не в урагане.
«Отмена визита Байдена в Германию, в ходе которого должно было обсуждаться разрешение Украине наносить ракетные удары по целям в глубине территории России, можно, конечно, обьяснить по-разному, начиная с неважного состояния здоровья Байдена. Однако официальная версия - мол, президент США отменил визит из-за урагана, - самая неправдоподобная. (…) Куда более вероятно, что администрация США не готова дать то разрешение на применение дальнобойного оружия, которого столь упорно добивается Зеленский. Но не хочет об этом говорить, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России. Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а переместить решение этого вопроса "на заднюю комфорку" - " on the back burner", как говорят в США», - пояснил Пушков.
На этом фоне в США прозвучало чуть ли не революционное предложение по Украине. Соратник Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью ютуберу Шону Райану о своей формуле окончания конфликта на Украине.
Политик, которого издание Forbes называет «деревенщиной из глубинки», в частности, предложил передать России территории Украины, которые она уже контролирует.
«Украина остается независимым суверенитетом. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не вступает в НАТО и некоторые другие союзные институты. Немцы и другие должны финансировать восстановление Украины», - добавил Вэнс.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, как смотрят на такой поворот событий в Германии.
«Германия готова к этому и уже является самым большим донором в экономическом плане, в военном — тоже на первых местах. Но удивляет, насколько ясно и безапелляционно это заявление. Германии придется подстраиваться под другую политику США, если в результате президентских выборов в ноябре к власти придет Трамп. Это станет во многом неприятным сюрпризом для Европы: придется раскошелиться не только на Украину, но и на многие другие проекты», — сказал Рар.
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