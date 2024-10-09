БЮРГЕНШТОКА НЕ БУДЕТ: «МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ ФОРМАТ»

Первая конференция по Украине, которую в Киеве называют «саммитом мира», прошла 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток без участия представителей России. В Москве скептически оценили подобный формат, а Украина анонсировала проведение второго саммита 5 ноября, однако этим планам не суждено было сбыться.

Швейцария отказалась от повторения Бюргенштока, место проведения встречи, как и ее повестка все больше покрывались туманом, а 8 октября советник главы офиса президента Украина Дарья Заривная объявила, что саммита не будет, по крайней мере, сейчас.

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово», - процитировал Заривную украинский телеканал ТСН.

По ее словам, сейчас проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира», а по ним будут приняты коммюнике, которые станут основой второго саммита. Попытавшись объяснить эти размытые формулировки, Заривная сообщила в соцсетях, что эти конференции будут проходить до конца октября, а уже потом будет решаться вопрос с новой датой судьбоносного саммита.

После первого Бюргенштока в Киеве заговорили о том, что во втором саммите должна принять участие Россия, однако в МИД РФ отвергли эту идею.

«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться её поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем». – говорила в конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне июньской встречи в Бюргенштоке назвал ее «саммитом обреченных».

«Начинающийся завтра «саммит обречённых» закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции», - отмечал тогда Дмитрий Анатольевич.

Ну а в ответ на тему новой киевской отмены уже высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«"Бюргенштокский формат" априори мертворожденный. В антироссийских форумах и сходках по продвижению утопичной «формулы мира» Зеленского - без нас. Место им на свалке. Как и решениям, принимаемым без учета интересов безопасности России». – объяснил политик.