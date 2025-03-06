«Радикалы, рэп и акустика»: Группа «Йорш» пообещала новый альбом к концу года
Дмитрий Соколов признался НСН, что с удовольствием бы поработал с рэпером Pyrokinesis.
Лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов рассказал в интервью НСН, когда ждать новый альбом коллектива, с кем бы он записал трек в стиле Limp Bizkit, а также кого считает молодыми и перспективными на российской панк-сцене.
«Мы планируем выпустить новый альбом к концу этого года. Если вдруг что-то затянется, то в феврале-марте следующего года. Сам альбом приурочен к 20-летию группы. Новый релиз для нас – некая отчетная работа. Мы выпустим его, а потом отправимся в большой тур по России. Перед альбомом мы планируем выпустить еще минимум два сингла. Также возможно, что будут выходить работы, которые я называю факультативными. Это не альбомные песни, которые все равно хочется петь, в которых хочется себя попробовать. Это творческий эксперимент. Недавно мы представили дебютный сингл «Мой город будет стоять», который повествует о любви к малой Родине, к дому. Мы родом из Климовска, который сейчас стал частью Подольска, поэтому всем говорим, что мы - подольская группа. К слову, все подольчане очень патриотичные ребята. Но мы в нашей песне не приводим название города, чтобы каждый мог представить свою малую Родину, вспомнить о ней, погрустить. Сейчас много россиян находятся в других странах. Может, эта песня подтолкнет их к тому, чтобы вернуться и работать в нашей прекрасной стране», - поделился музыкант
Говоря о личных предпочтения, Соколов не смог обозначить, что любит больше - акустические концерты или рокерские.
«Электрические выступления и акустика – две разные вещи. Я не могу сказать, что мне нравится больше, ведь это как любить сериалы и чай. Везде свое настроение. Если «Йорш», то это туры, электричество, всем весело, а я чувствую себя рок-звездой. Акустика – что-то более камерное и ламповое, там можно поговорить. На акустиках мне интереснее со стороны автора-песенника. Там я наиболее тонко чувствую, как люди реагируют на мои песни. Это оголенное творчество, которое люди могут прочувствовать. Я предпочитаю смешивать – немного концертов в электричеством, потом поехали с акустикой», - признался Соколов.
По его словам, на российской панк-сцене постоянно все ругаются из-за звания большего панка.
«К российскому панку я бы отнес такие группы, как «Операция пластилин», «Гудтаймс». «План Ломоносова». Из молодых и перспективных я бы отметил группы Sellout и KDRR. На панк-сцене постоянно что-то происходит, все ругаются, пытаясь решить, кто больше панк. Я всем говорю, что вообще не панк, что мне просто нравится музыка, нравятся тексты. У настоящих панков очень сильно рвет одно место из-за того, что чувака, который не считает себя панком, больше идентифицируют с панком, чем их – таких ирокезных, красивых и радикальных. Я прекрасно понимаю, что «Йорш» - вход в жанр для панк-слушателя. То есть человек сначала слушает «Йорш», «Операцию пластилин», по чуть-чуть узнает более радикальные коллективы, а уже через пять лет идет на лютые хардкор-фестивали», - сказал собеседник НСН.
Он также поддержал различные коллаборации рок-артистов с представителя других жанров.
«В рамках каких-то совместных работ мне сейчас интересно открывать для себя новые грани либо ставить интересные творческие задачи. Мне интересно работать над такими задачами, оттачивать мастерство, расти профессионально. Есть определенные артисты, с кем бы я с удовольствием сделал какую-то работу. Например, есть рэпер Pyrokinesis, которого я считаю одним из самых сильных поэтов на отечественной сцене. Я бы добавил в его творчество немного Limp Bizkit. Кроме того, всегда необычно и интересно, когда люди видят тебя там, где не ждали», - заключил музыкант.
Ранее рок-музыкант Найк Борзов заявил НСН, что мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену».
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