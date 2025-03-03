«Нам помогают, это здорово!»: Шевчук ответил фанатам, собравшим 41,5 млн рублей на винил
Группа «ДДТ» сейчас пишет в студии новые песни и благодарна российским фанатам, сказал в эфире НСН Юрий Шевчук, а директор винилового завода «Ультра Продакшн» оценил стоимость выпуска этих пластинок за рубежом.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью НСН поблагодарил российских фанатов за финансовую поддержку на фоне длительного отсутствия выступлений музыкантов в РФ.
Группа «ДДТ» 2 марта завершила сбор в рамках краудфандинговой компании «Альбомы на виниле», сумма предзаказов превысила 41,5 млн рублей. Шевчук отметил, что такая поддержка – большая ответственность для группы.
«Конечно, мы очень благодарны, и это большая ответственность. Сейчас мы на студии, пишем новые песни – дай Бог, люди не разочаруются. У нас в стране гастролей нет, но люди помогают, это здорово. И мы кому-то помогаем, и так, обнявшись, вместе идем в светлое будущее», - сказал Шевчук, пожелав всем добра и удачи.
В рамках своего «винилового» проекта группа «ДДТ», в частности, выпустит лимитированными тиражами альбомы «Актриса Весна» (белый винил, 1500 экземпляров). «Чёрный пёс Петербург» (двойной черный винил, 1000 экз.), «Это всё» (черный винил, 1000 экз.), «Любовь» (черный винил, 1000 экз.) и «Мир номер ноль» (двойной черный винил, 1000 экз.). Также впервые на виниле будет выпущен сольный «французский» альбом Шевчука и Константина Казански «L’echoppe» (черный винил, 1000 экз.). Музыканты не уточняют, где именно будут выпускаться пластинки, при этом в новостях проекта упоминается «завод в США».
Директор российского завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов рассказал НСН о себестоимости этого проекта. Так, при выпуске в России музыканты могли бы переиздать не шесть, как сейчас, а 50 пластинок заявленными тиражами.
«Цена минимального тиража из 100 штук сегодня составляет в России около 200 тыс. рублей, а 1000 пластинок обойдутся в 800 тыс. рублей. На сумму в 41,5 млн рублей у нас можно было бы переиздать 50 таких тиражей по 1000 штук, а не шесть. В Европе или США цены ниже, но стоимость доставки в Россию практически удвоит стоимость тиража - в совокупности себестоимость "виниловой" части проекта выйдет заметно дороже, чем у нас... Другое дело, что не все собранные от фанатов деньги пошли именно на печать винила, видимо, часть средств была потрачена на ремастеринг старых изданий группы», - пояснил Белоногов.
По его словам, последний раз «Ультра Продакшн» выпускала альбомы «ДДТ» в 2021 и 2022 годах.
На фоне отсутствия концертов «ДДТ» в России, у группы уже заявлены концерты в конце марта в Берлине и Варшаве, а в апреле-мае большой тур по США (Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие города). Кроме того, «ДДТ» анонсировала недавно августовский концерт в городе Конаев (Казахстан).
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