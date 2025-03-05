«Супермен» и лимузин: Вагапова из «Мураками» о самых необычных подарках на 8 Марта
В этом году группа традиционно отметит 8 Марта праздничным концертом, рассказала НСН лидер «Мураками» Диляра Вагапова.
Международный женский день – это праздник, который напоминает о приходе весны, рассказала лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН. Она также поделилась самыми необычными подарками в этот день: сюрприз с поездкой на лимузине и песня «Супермен».
Больше половины мужчин в России не знают, что дарить на 8 Марта, подсчитали в агентстве маркетинговых исследований ORO. По-прежнему самым популярным подарком остаются цветы - 74% мужчин выбирают именно их. Сладости покупают 41% опрошенных, косметику - 40%, сертификаты на услуги - 27%. Популярностью также пользуются гаджеты и электроника (22%), одежда и аксессуары (21%). Путешествия остаются редким подарком - их выбирают только 5% респондентов. Диляра Вагапова решила вспомнить самые приятные поздравления.
«К сожалению, как-то раз мне подарили букет сухофруктов, в котором были червяки. Но хочу вспомнить самые необычные и приятные сюрпризы. У меня был один очень неожиданный подарок на 8 Марта. Я была членом команды КВН «Четыре татарина», мы 8 Марта праздновали в Москве. Нас было пять девочек, мальчики отправили нас на лимузине, завязали глаза, подарили каждой по цветочку в темноте, подарили трусы с надписью «Четыре татарина». Мы катались по Москве, а мальчики смотрели в это время футбол без нас. А еще однажды на 8 Марта наш на тот момент клавишник Антон Кудряшов исполнил впервые песню «Супермен», поздравил меня этой песней. Мне эта песня очень понравилась, а уже через год она звучала у «Мураками». Такая вот история, как подарок стал серьезным произведением», - рассказала она.
Исполнительница отметила, что в этом году группа традиционно отметит 8 Марта праздничным концертом, на котором обязательно исполнит одноименную песню.
«Я очень люблю 8 Марта, у группы «Мураками» даже есть песня про восьмой день весны. Мы всегда даем концерт в этот день, в этом году будем праздновать в Перми. Для меня каждый раз наступление 8 Марта – это напоминание о том, что весна уже пришла. Много цветов в этот день, сюрпризы от мальчишек. Мы с сестрой с детства составляли списки, вишлисты, на 8 Марта тоже, но в последнее время я перестала составлять эти списки. Я поняла, что мне приятнее получать сюрпризы от людей. Таким образом можно понять, как хорошо тебя человек знает, это тоже приятно», - поделилась собеседница НСН.
От покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках. Об этом «Радиоточке НСН» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он назвал содержанками девушек, постящих фото с сотнями роз.
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