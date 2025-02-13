«Рэп, запреты и хиты»: Иван Демьян о коллаборациях, новом альбоме и «отмене культуры»
Иван Демьян сказал в эфире НСН, что на день рождения хочет искупаться в море, вспомнил Гарри Топора и советские страхи, и объяснил, почему бессмысленно запрещать музыку.
Лидер группы «7Б» Иван Демьян в интервью НСН рассказал, почему отмечает День рождения на сцене, анонсировал новый альбом и раскритиковал «культуру отмены».
Рок-музыкант отмечает 13 февраля 56-летие концертом в Краснодаре, а завтра выступит в Сочи. Демьян не исключил, что искупается в праздник в зимнем море.
«Главное событие в группе на данный момент – это наш приближающийся день рождения. 24-летие группы "7Б" мы отметим 14 марта в Москве и 22 марта в Санкт-Петербурге. На этих концертах мы представим все хиты за эти годы. Ну а в День рождения хочется работать и делиться творчеством. Понятно, что все кричат "С Днем рождения", но ты сам отдаешь тепло и энергию в песнях, это оставляет хорошие воспоминания. Так сложилось какое-то время назад и это удобно – в зимнее время сделать контраст в какую-то оттепель, на юг. Я сам человек по рождению южный и люблю, если градусов 10-15, даже искупаться в море, в холодной воде. Я уже более 30 лет занимаюсь по Порфирию Иванову (автор оздоровительной системы – прим. НСН) и купание в холодной воде – это традиция», - отметил Демьян.
По его словам, новый альбом «7Б» планируется на 25-летие группы, при этом интерес к легендарным «Молодым ветрам» не утихает.
«Новые синглы пишутся и выходят, они копятся и к 25-летию я прицеливаюсь, что мы выпустим новый альбом. Что касается актуальности "Молодых ветров", то даже я, насколько прогадывал, понимал, что это будет хит, был уверен, что ее заметят и она какое-то время поработает, никогда не ожидал, что она уже 24 года будет идти в таком развитии. Я просто удивлен, что она оставляет за собой такой след, словно дует молодой ветер, может это из-за названия. Ежегодно на эту песню делают столько ремиксов и каверов! В этом году я был поражен, когда хор детей исполнял ее в новогоднюю ночь на одном из телеканалов. Наши поклонники уважают очень много песен, но если просят на бис, песни не могут повторяться. Например, мы не поем два раза "Молодые ветра". У меня порядка трехсот песен, а на бис мы можем исполнить и "Появись", и "Любовь", и "Некрещенную Луну", но мы не повторяемся», - отметил музыкант.
Демьян также заявил, что не имеет ничего против коллабораций с рэперами и артистами других жанров.
«Я сам не раз участвовал в разных коллаборациях, были дуэты и с рэперами, тот же Гарри Топор и трек "Мама, я умер", те же "Тонны песка" с массой рэперов в этой песне. Я исполнял и романсы, экспериментировал с разными форматами. Это всегда интересно и до сих пор эти песни живут. Недавно группа "Сахалин" сделала в своем стиле кавер на "Молодые ветра", он должен выйти на день рождения нашей группы. Я к этому отношусь совершенно нормально и без какой-то ревности. Когда твое творчество живет в разных форматах, это очень хорошо», - пояснил лидер «7Б».
По его словам, у стран Запада не получится «отменить» русскую культуру, при этом рок-музыка пробьет любые запреты.
«Любую культуру невозможно запрещать, у культуры не должно быть границ. Во времена советской эпохи было под запретом и даже уголовно наказуемо, если ты слушал песни каких-то эмигрантов или находили кассету с ними. Тоже самое – и западные рок-исполнители. Все сидели на измене от страха, но все равно слушали, эта культура пробивалась, все фанатели. Конечно, это не должно нести какие-то бесчеловечные образы или радужные истории, но музыка должна жить, это важно для человечества, культуры и воспитания людей», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что сегодня рок-музыканты вынуждены заниматься самоцензурой, объяснив смысл старой песни о Карабасе-Барабасе и Дуремаре.
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