«Рэп, запреты и хиты»: Иван Демьян о коллаборациях, новом альбоме и «отмене культуры»

«Главное событие в группе на данный момент – это наш приближающийся день рождения. 24-летие группы "7Б" мы отметим 14 марта в Москве и 22 марта в Санкт-Петербурге. На этих концертах мы представим все хиты за эти годы. Ну а в День рождения хочется работать и делиться творчеством. Понятно, что все кричат "С Днем рождения", но ты сам отдаешь тепло и энергию в песнях, это оставляет хорошие воспоминания. Так сложилось какое-то время назад и это удобно – в зимнее время сделать контраст в какую-то оттепель, на юг. Я сам человек по рождению южный и люблю, если градусов 10-15, даже искупаться в море, в холодной воде. Я уже более 30 лет занимаюсь по Порфирию Иванову (автор оздоровительной системы – прим. НСН) и купание в холодной воде – это традиция», - отметил Демьян.

По его словам, новый альбом «7Б» планируется на 25-летие группы, при этом интерес к легендарным «Молодым ветрам» не утихает.

«Новые синглы пишутся и выходят, они копятся и к 25-летию я прицеливаюсь, что мы выпустим новый альбом. Что касается актуальности "Молодых ветров", то даже я, насколько прогадывал, понимал, что это будет хит, был уверен, что ее заметят и она какое-то время поработает, никогда не ожидал, что она уже 24 года будет идти в таком развитии. Я просто удивлен, что она оставляет за собой такой след, словно дует молодой ветер, может это из-за названия. Ежегодно на эту песню делают столько ремиксов и каверов! В этом году я был поражен, когда хор детей исполнял ее в новогоднюю ночь на одном из телеканалов. Наши поклонники уважают очень много песен, но если просят на бис, песни не могут повторяться. Например, мы не поем два раза "Молодые ветра". У меня порядка трехсот песен, а на бис мы можем исполнить и "Появись", и "Любовь", и "Некрещенную Луну", но мы не повторяемся», - отметил музыкант.

Демьян также заявил, что не имеет ничего против коллабораций с рэперами и артистами других жанров.

«Я сам не раз участвовал в разных коллаборациях, были дуэты и с рэперами, тот же Гарри Топор и трек "Мама, я умер", те же "Тонны песка" с массой рэперов в этой песне. Я исполнял и романсы, экспериментировал с разными форматами. Это всегда интересно и до сих пор эти песни живут. Недавно группа "Сахалин" сделала в своем стиле кавер на "Молодые ветра", он должен выйти на день рождения нашей группы. Я к этому отношусь совершенно нормально и без какой-то ревности. Когда твое творчество живет в разных форматах, это очень хорошо», - пояснил лидер «7Б».

По его словам, у стран Запада не получится «отменить» русскую культуру, при этом рок-музыка пробьет любые запреты.